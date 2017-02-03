İl Hakem Heyetinden Başkan Vekili Epcim'e Ziyaret

Hakkari Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği heyeti, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.



Hakkari Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin yönetim kadrosunu oluşturan ve aynı zamanda Süper Lig Yardımcı Hakemi olan Emin Yıldırım, İl Hakem Kurulu Başkanı Turan Şimşek, Dernek Başkanı Seyfullah Kaya ile hakemler Halit Özer ve Davut Beyter, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.



Hakem heyeti, ziyaret boyunca Epcim ile birlikte futbol gündemini değerlendirerek, hakemlik mesleği ve kentteki sportif faaliyetler üzerine sohbet ettiler.



Ziyaret sonunda Hakemler Günü anısına Cüneyt Epcim'e bir hakem tişörtü hediye edildi.



Ziyaretlerinden dolayı hakemlere teşekkür eden Epcim, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diledi. - HAKKARİ