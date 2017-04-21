İl Grup Toplantısı Yapıldı

Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün; İlde Tarımsal çalışmaların değerlendirildiği İl Grup Toplantısı (İGT), İl Müdürü Murat Şahin Başkanlığında İl Müdürlüğü toplantı salonunda salonun' da yapıldı.



Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, İl Müdür Yardımcısı Saadettin Taşkesen, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldı.



İl Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada; Erzincan'ı kapsayan tarımsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini, Yeni Projeler ile İl ve İlçe Müdürlüklerinin çalışmalarını daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, çalışmalarda birlikteliğin sağlanması, Yetiştirici ve çiftçilerle verimliliğin arttırılması yönünde kurulacak diyalogların çiftçi ile olan bağıı güçlendireceğini belirtti. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi, çözüm önerileri ve bilgilendirmeler yapılarak, soru-cevap şeklinde değerlendirilmesi ile sona erdi. - ERZİNCAN