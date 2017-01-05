Bilecik İl Genel Meclisi Ocak ayı dördüncü birleşimi gerçekleştirildi.



Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde bir gündem maddesi görüşüldü. Söğüt İlçesi Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenliği Vakfı adına kayıtlı, Cumhuriyet Mahallesi, Kayhan Mahallesi ve Orta Mahallede bulunan taşınmazların İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmet ve yatırım ihtiyaçlarında kullanılmak üzere satın alınması talebi görüşüldü. Bu gündem maddesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Toplantı, bir sonraki birleşimin yarın 10.30'da olduğunun belirtilmesiyle kapatıldı. - BİLECİK