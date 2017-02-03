İl Genel Meclisi Dördüncü Birleşimi Yapıldı

Bilecik İl Genel Meclisi Şubat ayı üçüncü birleşiminde 4 gündem maddesi görüşüldü.



Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda ilk gündem maddesi olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen teklif ile Söğüt ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde hazırlanacak kamulaştırma haritasına göre kısmi olarak İl Özel İdaresi adına satın alınarak kamulaştırılması talebi görüşüldü. Komisyondan gelen rapor oy birliği ile kabul edildi. Diğer gündem maddesi olarak Söğüt ilçesi Çaltı Şen Mahallesinde bulunan kayıtlı taşınmazların hazırlanacak kamulaştırma haritasına göre kısmi olarak İl Özel İdaresi adına satın alınarak kamulaştırılması talebi hakkına İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Bu raporda olduğu gibi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olarak Çaltı köyü sınırında imar planları bulunan kaplıca tesisi vasıflı imar planındaki taşınmaza ilave imar plana yapılması ve söz konusu alana ilişkin imar planının onaylanması talebi görüşüldü. Oy birliği ile kabul edilen İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun ardından gündemin son maddesi olarak Bozüyük ilçesi Kızılcapınar Köyü, Darmezar mevkii mülkiyeti Orhan Yüksekkaya'ya ait taşınmaz üzerine depolama alanı yapmak maksadıyla hazırlatılan ilave imar planlarının onaylatılması da oy birliği ile kabul edildi.



Öte yandan meclisin dördüncü birleşiminin 6 Şubat Pazartesi günü saat 11'de İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi. - BİLECİK