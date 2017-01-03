Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ettiği bildirildi.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Turanlı'nın GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye, 31 Aralık 2016'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren sendikanın Genel Sekreteri Hakkı Arslan için taziyelerini bildirdiği belirtildi.
Açıklamada, Turanlı'nın ziyaretinde sendikanın Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreteri Satılmış Uludağ'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.
İl Emniyet Müdürü Turanlı'dan Ziyaret
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ettiği bildirildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ettiği bildirildi.
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