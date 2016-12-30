Il Emniyet Müdürü Onar'dan, Emniyet Personeline Altın

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen, yeni bebeği olan ve çocuğunu evlendiren personeli tebrik ederek altın hediye etti.



Onar, İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte çocuğunu sünnet ettiren, evlenen, yeni bebeği olan ve çocuğunu evlendiren bekçi ve polis memurları ile bir araya geldi.



Burada konuşan Onar, personelin sevincine ortak olup, yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Onar, şöyle konuştu:



"Çocuğu olanlara 'Allah analı babalı büyütsün', yeni evlenen kardeşlerimize de 'mutlu bir hayat' diliyoruz. Biz de Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak kendi aramızda dayanışma sergilemek amacıyla çam sakızı çoban armağanı sosyal fonumuz aracılığıyla böyle bir uygulamada bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde onların yanında olduğumuzu ve kalbimizin onlarla birlikte attığını göstermek istedik. Dayanışmayı artıran bu tür etkinliklerimiz devam edecektir."



Güzel günlerin artması temennisinde de bulunan Onar, daha sonra 30 emniyet çalışanına altın hediye etti.