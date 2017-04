İl Emniyet Müdürü Dağdeviren'den Gazetecilere Ziyaret

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.



Ziyaretinde basın mensuplarıyla sohbet eden Dağdeviren, gazetecilerin polisler gibi günün 24 saati görev başında olduklarını söyledi.



Teşkilat olarak her zaman gazetecilere destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Dağdeviren, "Yaşanan her türlü olayda, kamuoyunu doğru bilgilendirme noktasında aynı safta görev yapıyoruz. Bu anlamda gazetecilerimize her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.



Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise ziyaretinden ötürü Dağdeviren'e teşekkür etti.