İl Dernekler Müdürlüğünden Beyanname Uyarısı

Siirt İl Dernekler Müdürlüğü, 2016 yılı dönemine ait faaliyetlerin gelir-giderlerini ve dernek envanter bilgilerini içeren beyannamelerin en geç 30 Nisan 2017'ye kadar ilgili kurumlara verilmesi gerektiği çağrısında bulundu.



İl Dernekler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, beyannamelerin ilçelerde Kaymakamlık Dernekler Bürolarına, ilde ise İl Dernekler Müdürlüğüne verilmesi gerektiği belirtilerek, "Derneklerin beyannamelerini 1 Ocak-30 Nisan 2017 tarihleri arasında vermemeleri durumunda idari para cezası ile cezalandırılmaları söz konusu olacaktır. Dernek beyannameleri internet üzerinden elektronik ortama aktarılacağından süresi içerisinde verilmiş olması zorunludur. Ayrıca DERBİS kullanıcısı olup şifre almış olan dernekler beyanname formlarını sisteme kendileri girecektir. Kullanıcı şifresi olmayan dernek başkanlarının İl Dernekler Müdürlüğünden DERBİS kullanıcı şifresi alması gerekmektedir. Şubeler Mülki idare Amirliklerine verdikleri beyannamelerin bir örneğini Dernek Genel Merkezine de bildirmek zorundadır. Dernekler boş beyanname formlarını İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirilebilecektir. Kamu yararına çalışan dernekler ile bilanço usulüne göre defter tutan derneklerin DERBİS ortamında şifre ile giriş yapmaları zorunludur. Vergi numarası olmayan derneklerin en kısa sürede alarak beyanname ibraz ederken vergi numaralarını yazmaları gerekmektedir. Sivil Toplum Kuruluşlarımızın cezai duruma düşmemeleri için beyanname formlarını süresi içerisinde elektronik ortamda veya fiziki olarak vermeleri bekleniyor" denildi. - SİİRT