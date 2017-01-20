İl Birinciliği Müsabakaları Sungurlu'da Oynandı

Çorum Yıldız Erkekler Voleybol İl birinciliği karşılaşmaları Sungurlu'da oynandı.



Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanan Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sonucunda, Çorum Belediye Spor Kulübü il birincisi olurken, Sungurlu Belediyesi Spor Kulübü'nün B takımı ikinci, Sungurlu Belediyesi Spor Kulübü'nün A Takımı üçüncü, Çorum Voleybol Spor Kulübü ise dördüncü oldu.



Müsabakalar sonunda bir açıklama yapan Sungurlu Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Halil Yurt, "Takımlarımız, oynadıkları güzel ve çekişmeli maçlarla hem velilerimize hem de sporseverlere eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşattılar. Müsabakaya katılan tüm sporcu, öğretmen, idareci ve hakemlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM