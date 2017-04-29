İl Başkanı Saylar 1 Mayıs'ı Kutladı

AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Saylar mesajında, işçi ve emekçilerin, Türkiye'nin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.



Hükümetin, 15 yıldır tek sermayeleri emek ve alın teri olan çalışanların refah standardına ulaştırma gayreti içerisinde kaydeden İl Başkanı Saylar,"Eğer dünyanın sayılı ekonomileri arasına girdiysek ve bir büyüme hızı yakalayıp 2023'e emin adımlarla ilerliyorsak bu başarı; gecesini gündüzüne katarak alın teri döken işçi kardeşlerimizin, çalışanlarımızın sayesindedir. Onlar değişik iş kollarında, hizmet sektöründe emekleriyle bu başarının gerçek sahipleridirler. Nasıl ki, işçilerimiz güçlü ve müreffeh bir Türkiye için emek harcıyorsa, hükümetimizde vizyonu ile her bakımdan daha da gelişmiş bir Türkiye için çabalarını sürdürmektedir. Hükümetimiz, tek sermayeleri emek ve alın teri olan çalışanlarımızın refah standardına ulaştırma gayreti içerisindedir. Sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde çalışanların sorunlarının çözümü onların daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için çaba sarf etmektedir. Bunun en samimi göstergesi olarak da 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM ve kabul edilen yasa ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kabul edilerek, 1 Mayıs resmi tatil edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle emeğin, alın terinin başkenti Karabükümüzde ki ve ülkemizdeki tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, tüm Karabüklü hemşerilerimi sevgiyle selamlıyorum."dedi. - KARABÜK