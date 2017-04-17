İkv/zeytinoğlu: Zaman Kaybetmeden Büyüme ve Kalkınma Gündemine Dönülmeli

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, referandum sonuçlarının "Türkiye için hayırlı olmasını diledi" ve "zaman kaybetmeden, yeniden büyüme ve kalkınma gündemine geri dönülmesi" çağrısı yaptı.



Zeytinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, referandum da kabul edilen Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin yeni bir siyasi sisteme geçiş yapmış olduğu ve yürütmenin Cumhurbaşkanlığı makamında toplandığı bu yeni sistemin Türkiye'yi iyi yönetişim ilkelerine uygun bir şekilde ilerlemesi açısından başarılı sonuçlar vermesini umut ettiğini vurguladı.



Zeytinoğlu, yeni dönemde, "halkı bölen derin ayrılıklar ve kutuplaşmaların, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü ortamında, ülkemizin refahı ve kalkınması hedefi çerçevesinde aşılması" gerektiğinin altını çizdi şöyle devam etti:



"Ülkemizin daha fazla zaman kaybetmeden, yeniden büyüme ve kalkınma gündemine geri dönmesi gerekmektedir. Bu yeni dönemde, 58 yıldır bir devlet politikası olarak benimsenen Avrupa bütünleşmesine katılım ve AB üyeliği hedefinin yeniden güçlü bir şekilde gündeme alınarak, siyasi ve ekonomik reformların hızlandırılması öncelikli beklentimizi oluşturmaktadır. Ülkemiz bir aday ülke olarak, AB'ye uyum sürecinde bugüne kadar son derece önemli çabalar sarf etmiştir. Geçtiğimiz sene AB ile mülteci konusunda girişilen işbirliği ve vize serbestliği için gerçekleştirilen reformlar bu çabaların en güncel örneklerini oluşturmaktadır. Vize serbestliği sürecinin tamamlanmasının yanında, ilk sıradaki ticaret ortağımız olan AB ile gümrük birliğinin güncellenme sürecine öncelik verilmeli ve bu sürecin Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulma hedefine olumlu katkısı dikkate alınarak, bu yöndeki çalışmalar hızlandırılmalıdır." - İstanbul