İkv/zeytinoğlu: Türkiye'siz Avrupa, Avrupa'sız Türkiye Olmaz

– Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin siyasi denetim altına alınmasını tavsiye eden "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu raporda yer alan tavsiyeleri içeren karar tasarısının 45'e 113 oyla kabul edilmesi üzerine İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye'siz Avrupa, Avrupa'sız Türkiye olmaz" dedi.



AKPM'nin almış olduğu karara ilişkin bir açıklama yapan Zeytinoğlu Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri olduğunu belirtti ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzende olduğu gibi Soğuk Savaşın bitimi sonrasında yeniden biçimlenen Avrupa'da da Türkiye'nin kritik bir rol oynamaya devam ettiğini vurgulayarak, "Ülkemiz Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri. Avrupa değerlerini içinde barındıran Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve diğer birçok Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin de tarafıdır. Türkiye'nin bu değerlere uymadığı gerekçesiyle siyasi denetim altına sokulmasının tavsiye edilmesi son derece üzücüdür."dedi.



Türkiye'nin 1996-2004 döneminde de Avrupa Konseyi'nin siyasi denetimi altında bulunduğunu hatırlatan İKV Başkanı Zeytinoğlu, Türkiye'nin denetimden çıkarılmasında AB sürecinde gerçekleştirdiği reformların büyük rolü olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 1999'da başlayan ve 2005'te üyelik müzakerelerinin açılmasına yol açan AB katılım sürecinde Kopenhag kriterleri uyarınca son derece önemli reformlar gerçekleştirildi. Bu reformlar Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nin siyasi denetim mekanizmasından çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda artan istikrar ve refah sebebiyle uluslararası toplumun itibar ettiği, yatırımcıların güvenilir bulduğu yükselen bir ülke olmasını da sağladı. Türkiye'nin AB çıpası her zaman olumlu kazanımlara yol açmıştır. Bugün de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları yönünde reform sürecine geri dönülmesi gerekmektedir" dedi.



İKV Başkanı Zeytinoğlu, Türkiye'nin halihazırda denetim sonrası diyalog süreci kapsamında değerlendirildiğini ve tekrar denetim sürecine alınması halinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova ve Rusya ile birlikte denetim altında bulunan üyelerden biri olacağına dikkat çekti.



İKV Başkanı son olarak, Türkiye'de siyasi gelişmeler ve Anayasa referandumu sonrasındaki sürecin 26 Nisan'da Avrupa Parlamentosunda görüşüleceğini ve 28-29 Nisan tarihlerinde de AB Dışişleri Bakanlarının gayrı resmi toplantısında müzakere sürecinin değerlendirilmesinin beklendiğini hatırlatarak, Avrupa ülkelerine Türkiye'yi dışlayıcı kararlar almamaları çağrısında bulundu.



Zeytinoğlu, Türkiye'nin Avrupa ve Avrupa kurumlarından dışlanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek devam etti:



"Tarih boyunca Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu gördük. Bugün de bu son derece geçerli bir tespittir. AB'nin üyelik müzakerelerini siyasi nedenlerle bloke etmesi üyelik perspektifinin inandırıcılığını yitirmesine yol açmıştır. AB ve Avrupa Konseyi gibi kurumlar başta olmak üzere Avrupa'nın Türkiye'ye adil ve önyargısız yaklaşması ve dışlamaktan çok içermeye çalışması sadece Türkiye için değil, Avrupa'nın güvenliği ve refahı açısından da son derece önem taşımaktadır. Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi gibi kurumların da vizyoner bir perspektifle, geri dönülemez kararlar almak yerine Türkiye'de reformları teşvik edecek, yapıcı bir yaklaşım içinde olacaklarını umuyorum." - İstanbul