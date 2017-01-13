Diyarbakır'a gelen İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menekşe ve İKV'nin uzman ekibi ile birlikte Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.
Sur ilçesinde tarihi Hasanpaşa Hanı ve İçkale'de incelemelerde bulunan Zeytinoğlu ve beraberindekiler daha sonra Vali Aksoy'u makamında ziyaret etti. Aksoy, Diyarbakır ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.
Aksoy, "Diyarbakır Türkiye'nin önemli şehri ve ülkenin kalkınmasında önemli potansiyelleri olan bir kenttir. Bu anlamda bütün yatırımcılarımızı ve iş adamlarımızı burada görmekten dolayı memnuniyet duyacağız." dedi.
Diyarbakır'a daha önce gelmemenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Zeytinoğlu da "En kısa dönemde Kocaeli sanayicileriyle Diyarbakır'a bir ziyaret daha gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretimizde ticaret ve sanayiye yönelik faaliyet olarak gerçekleştirmeye çalışacağız." diye konuştu.
Ikv Heyetinden Diyarbakır Valisi Aksoy'a Ziyaret
Diyarbakır'a gelen İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menekşe ve İKV'nin uzman ekibi ile birlikte Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.
Diyarbakır'a gelen İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menekşe ve İKV'nin uzman ekibi ile birlikte Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.