İkü Yayınevi'nden Mültecilerin ve Zorunlu Göç Olaylarının Perde Arkasını Aydınlatan Kitap

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi son yıllarda dünya gündemine damga vuran mülteciler, sığınmacılar ve zorunlu göç olaylarının perde arkasını aydınlatan "Mülteci Koruma Siyaseti ve Pratiği/BMMYK" kitabını Türkçe'ye kazandırdı.



Alexander Betts, Gil Loescher ve James Milner'ın yazdığı, Özgün Emre Koç'un Türkçe'ye çevirdiği "Mülteci Koruma Siyaseti ve Pratiği/BMMYK" adlı kitap; zorunlu göç ve insani yardım konusunda 60 yılı aşkın bir süredir dünyanın en etkili uluslararası örgütünü mercek altına alıyor. Konuyla ilgili uluslararası ilişkiler ve finans alanındaki dengelere de ışık tutan kitap, okurlarla ilk kez 11'inci Ankara Kitap Fuarı'nda buluştu. İKÜ Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini alan kitap, uluslararası ilişkiler ve mülteci sorunuyla ilgilenen öğrenciler, araştırmacılar ve uzmanlar için temel bir okuma niteliği taşıyor.



MÜLTECİ SORUNUNDA DENGELER



Araştırma-inceleme türündeki kitap, siyaset bilimi ve mülteciler üzerine hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmalarıyla tanınan Alexander Betts, Gil Loescher ve James Milner'ın ortak çalışması. Hem küresel siyaset hem de insani durumlar açısından kurum tarihini ve çalışmalarını ayrıntılı bir biçimde irdeleyen yazarlar, köklü bir geçmişe sahip bu insani yardım kuruluşunun mülteci sorununa nasıl yaklaştığına eleştirel bir gözle bakıyor. Kitapta, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) hangi dönemlerde neden daha geri planda kaldı? Bağışçı devletlerin çıkarları ile temel görevi arasındaki dengeler örgütün kararlarını ve çalışmalarını nasıl etkiledi?" gibi sorulara yanıt aranıyor.



- İstanbul