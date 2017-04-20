İktisadi ve İdari Bilimlerde Kariyer Yolu

Kariyer Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimlerde Kariyer Yolu

Kariyer Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 21.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İktisadi ve İdari Bilimlerde Kariyer Yolu

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Hayır