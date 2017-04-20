Kariyer Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi



Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü



Başlangıç Saati : 21.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00



Kategori : İktisadi ve İdari Bilimlerde Kariyer Yolu



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır