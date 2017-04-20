İktisadi ve İdari Bilimlerde Kariyer Yolu
Kariyer Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Kariyer Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 21.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00
Kategori : İktisadi ve İdari Bilimlerde Kariyer Yolu
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io