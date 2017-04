Iktidar Olmak Istiyorsan, Çıkar Aday Olursun"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, düzenlediği basın toplantısında divan kurulu başkanlık seçimine değindi. Orman, "Divan kurulunda kürsüyü işgal etmişsin, yakışıyor mu? İktidar olmak istiyorsan, çıkar aday olursun" dedi. Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısında divan kurulunda yaşananlara değinen Fikret Orman, bu kurulda bulunan kişilerin Beşiktaş'ın akil insanları olduğunu ifade etti. Divan kurulu üyesi olmanın söylenmesinin bile çok hoş bir şey olduğunu ifade eden Orman, "Divan kurulu, bu insanların Beşiktaş'taki onore olma makamıdır. Ben de divan kurulu üyesiyim. Bunu söylemek hoş bir durumdur. İcra görevi, genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilmiştir. Divan kurulu, bir istişare kurumudur. Burada her şey kamuoyunun önünde gerçekleşiyor. Beşiktaş'ta taraftar, genel kurul, yönetim kurulu ve divan kurulu arasında kopukluk yoktur. Fakat bu temsil makamlarını, muhalefet makamları gibi mahkeme mahkeme gezmek yakışıyor mu?" ifadelerini kullandı.



"BİZ NE KÖTÜLÜK YAPTIK"



Divan kurulu başkanlık seçiminde Yalçın Karadeniz'in kürsüde konuşma yapmak için ısrar etmesinin yakışık almadığını ifade eden Orman, "Orada çıkıp konuşma yapacağım diye zorlamak yakışıyor mu? Mahkeme karar vermiş. Seçime gitmiyorsun, kürsüyü işgal etmişsin, hiç yakışmıyor. İktidar olmak istiyorsan aday olacaksın. Çıkarsın ben bu işi daha iyi yapacağım deyip aday olursun. Divan kurulu, Beşiktaş'ın muhalefet kurulu değildir. Divan başkanlık kurulu, 5 senedir aynı yerde, yeter. Üyelere de soruyoruz, niye böyle oluyor diye, onlar da durduramıyorlar. Biz ne kötülük ettik. Nedir bu hırs. Beşiktaş'ın temsiliyle alakalı bir sıkıntı var mı, yok. Mehmet Üstünkaya Tesisi'ni yeni yaptık. Takımlarımız iyi gidiyor, mali olarak tek kar eden takımız. Bugün gazetede gördüm, '2 büyük yok, 1 büyük var o da Beşiktaş' yazmış. Maddeler halinde de sebebini yazmış. Bunu ukalalık olarak söylemiyorum. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu da aynısını söyleyecektir" dedi.



"TARİH ONLARI BU ŞEKİLDE ANACAKTIR"



Kendilerinin kimseye aday olma demediğinin altını çizen Fikret Orman, "Seçim vardı, aday olmak isteyen aday olsaydı. Biz kimseye aday olma mı dedik. Bir sayfayı kapattık. Tevfik Yamantürk abimiz ve arkadaşları aday oldular ve ikinci bir aday olmadığı için onlar seçilecekler. Türkiye'nin en saygın ailelerinden birisidir. Süleyman abiyle çok hizmetleri oldu. Divan Kurulu Başkanı camianın abisidir. Rekabet isteyen çıksın seçim zamanı. Beşiktaş şampiyonluğa giderken nasıl destek oluruz diye yemek düzenliyorlar. Bugün mü aklınıza geldi. Artık tarihte bu şekilde anılacaklardır" diyerek sözlerini tamamladı.



"FORMA İÇİN ANKET Mİ YAPALIM"



Orman, Lyon maçında takımın bordo forma giymesine tepki gösterenlere cevap verdi. Orman, "UEFA formayı seçiyor. Üzerinde Beşiktaş amblemi olan formadan bahsediyoruz. Her maç taraftara anket mi yapalım forma için?" dedi. Fikret Orman, bu konuda çok sert açıklamalar yaptı. İnsanların bir konu üzerinde bilmeden yorum yapmalarının çok yanlış olduğunu söyleyen Orman, "Kulübümüz açıklama yaptı ancak ben de açıklayayım; sene başında 3 forma seçiyoruz. Bir deplasmana gittiğimizde, ilk seçme hakkı ev sahibine aittir. Ondan sonraki formayı da UEFA seçiyor. Biz buna müdahil olamıyoruz. İtiraz edebiliriz ama etmeyiz. Neyi tartışırız. Bu formanın üzerinden Beşiktaş amblemi var. İşi gücü bıraktık bunu konuşuyoruz. Anket mi yapacağız taraftara? Beşiktaş takımının oyuncuları hangi formayla çıkarsa, o bizim kutsal formamızdır. Satış oranlarına baktım, yüzde 35 beyaz forma, yüzde 35 siyah forma, yüzde 30 da bordo forma satılmış. Bir işi konuşurken sorsunlar öğrensinler" diye konuştu.



LYON MAÇINA KADAR YÜZDE 20 İNDİRİM



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kartal Yuvası Mağazaları'nda Lyon maçına özel indirim uygulayacaklarını ifade etti. Orman, Lyon maçına kadar yüzde 20 indirim sağlanacağını söyledi.



