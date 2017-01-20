İkra Koleji'nde Karne Sevinci

Adıyaman Özel İkra Koleji öğrencileri yarıyıl tatiline karne sevinciyle girdi.



2016-2017 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili tüm Türkiye'de olduğu gibi İkra Koleji'nde de tören düzenlendi. İkra Koleji'nin anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrencileri karnelerini aldı. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken, öğrencilerin bu heyecanına velilerde ortak oldu.



Okulun Kurucu Başkanı Süleyman Toprak, öğrencilere yarı yılda tatillerini iyi değerlendirmeleri dileklerinde bulunarak, "Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Bir sezon boyunca yoğun bir çalışma temposu sergileyen öğrencilerimizin bu tatili tatil gibi geçirmelerini ve bol bol kitap okumalarını temenni ediyorum" dedi. - ADIYAMAN