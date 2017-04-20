İkna Gücünüzü Zirveye Çıkarın
İKNA GÜCÜNÜZÜ ZİRVEYEÇIKARINİknanın PsikolojisiProgramın AmacıANHONY ROBBINS Şirketler grubunun hazırladığı ve American Express, AT&T, Digital, IBM, Xerox, MC Donalds, gibi firmalarca ikna iletişim, etkileme ve itirazlara profesyonel yaklaşım alanında yüz yılın programı seçilen bu program...
İKNA GÜCÜNÜZÜ ZİRVEYEÇIKARIN
İknanın Psikolojisi
Programın Amacı
ANHONY ROBBINS Şirketler grubunun hazırladığı ve American Express, AT&T, Digital, IBM, Xerox, MC Donalds, gibi firmalarca ikna iletişim, etkileme ve itirazlara profesyonel yaklaşım alanında yüz yılın programı seçilen bu program ile iknanın nöro psikolojik anahtarlarına sahip olacaksınız...
ŞİRKETTEKİ BAŞARINIZ 'İNSANI' TANIMA ORANINIZA BAĞLIDIR.
Her insanı aynı şekilde ikna edemezsiniz. İşte İKNA GÜCÜNÜZÜ ZİRVEYE ÇIKARIN programı size insanların nasıl karar verdiklerini ve davranışlarını nasıl yönlendirdiklerini anlamanızı ve bilmenizi sağlayacak araçları sunmaktadır.
ABD Fortune 500 şirketinden İMKB 100 şirketine kadar üst düzey pek çok firma tarafından kullanılan stratejileri siz de öğrenebilirsiniz. Siz de dünyadaki en iyilerin uyguladığı strateji ve becerilere sahip olabilir ve bu bilgilerinizi şirketinizi istediğiniz seviyeye getirmek için kullanabilirsiniz.
PROGRAM İÇERİĞİ:
1. BÖLÜM: İKNA PSİKOLOJİSİNİN BİLİMİ
İkna Etmenin Bilimi
Etkilemenin Araçları
İnancın Sınırsız Gücü
Stres Yönetimi ve Doğru Öz Güven Geliştirme
Başarılı İknacıların Kişilik Özellikleri
Mükemmel İletişim İçin 7 Dev Adım
İtirazları Çözmenin Temel İlkeleri
Müşteride İkna İçin Güven Nasıl Oluşturulur
Profesyonel Beden Dili Kullanımı
İnsanların Kişilik Özelliklerini Tespit Edilebilme Stratejileri
İnsanların Etkilenme ve Karar Alma Stratejisini Çözme
2. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Atölye Çalışmaları:
İkna Videoları (Markaların İknada Üstünlük Tekniklerini Uygulama Örnekleri)
En Güncel Amerika'dan İkna Psikolojisi Makaleleri
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Radisson Blu Hotel İstanbul
Mekan Adresi : 19 Mayıs Cad. No: 2
Başlangıç Saati : 21.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 17: 00: 00
Kategori : İkna Gücünüzü Zirveye Çıkarın
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
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