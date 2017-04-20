Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İkna Gücünüzü Zirveye Çıkarın
Ara
BİST 92.039 %1,36
DOLAR 3,6497 %-0,63
EURO 3,9311 %-0,11
PARİTE 1,0763 %0,48
ALTIN 150,48 %-0,49
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İkna Gücünüzü Zirveye Çıkarın

İKNA GÜCÜNÜZÜ ZİRVEYEÇIKARINİknanın PsikolojisiProgramın AmacıANHONY ROBBINS Şirketler grubunun hazırladığı ve American Express, AT&T, Digital, IBM, Xerox, MC Donalds, gibi firmalarca ikna iletişim, etkileme ve itirazlara profesyonel yaklaşım alanında yüz yılın programı seçilen bu program...

İkna Gücünüzü Zirveye Çıkarın

İKNA GÜCÜNÜZÜ ZİRVEYEÇIKARIN

İknanın Psikolojisi

Programın Amacı

ANHONY ROBBINS Şirketler grubunun hazırladığı ve American Express, AT&T, Digital, IBM, Xerox, MC Donalds, gibi firmalarca ikna iletişim, etkileme ve itirazlara profesyonel yaklaşım alanında yüz yılın programı seçilen bu program ile iknanın nöro psikolojik anahtarlarına sahip olacaksınız...

ŞİRKETTEKİ BAŞARINIZ 'İNSANI' TANIMA ORANINIZA BAĞLIDIR. 

Her insanı aynı şekilde ikna edemezsiniz. İşte İKNA GÜCÜNÜZÜ ZİRVEYE ÇIKARIN programı size insanların nasıl karar verdiklerini ve davranışlarını nasıl yönlendirdiklerini anlamanızı ve bilmenizi sağlayacak araçları sunmaktadır.

ABD Fortune 500 şirketinden İMKB 100 şirketine kadar üst düzey pek çok firma tarafından kullanılan stratejileri siz de öğrenebilirsiniz. Siz de dünyadaki en iyilerin uyguladığı strateji ve becerilere sahip olabilir ve bu bilgilerinizi şirketinizi istediğiniz seviyeye getirmek için kullanabilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ:

1. BÖLÜM: İKNA PSİKOLOJİSİNİN BİLİMİ





İkna Etmenin Bilimi






Etkilemenin Araçları






İnancın Sınırsız Gücü






Stres Yönetimi ve Doğru Öz Güven Geliştirme






Başarılı İknacıların Kişilik Özellikleri






Mükemmel İletişim İçin 7 Dev Adım






İtirazları Çözmenin Temel İlkeleri






Müşteride İkna İçin Güven Nasıl Oluşturulur






Profesyonel Beden Dili Kullanımı






İnsanların Kişilik Özelliklerini Tespit Edilebilme Stratejileri






İnsanların Etkilenme ve Karar Alma Stratejisini Çözme



2. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI





Atölye Çalışmaları:






İkna Videoları (Markaların İknada Üstünlük Tekniklerini Uygulama Örnekleri)






En Güncel Amerika'dan İkna Psikolojisi Makaleleri




Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Radisson Blu Hotel İstanbul

Mekan Adresi : 19 Mayıs Cad. No: 2

Başlangıç Saati : 21.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 17: 00: 00

Kategori : İkna Gücünüzü Zirveye Çıkarın

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, American Express, Beden Dili, 19 Mayıs, Istanbul, İstanbul, Amerika, Düzey, Xerox, Şişli