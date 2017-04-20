İkna Gücünüzü Zirveye Çıkarın

İKNA GÜCÜNÜZÜ ZİRVEYEÇIKARIN



İknanın Psikolojisi



Programın Amacı



ANHONY ROBBINS Şirketler grubunun hazırladığı ve American Express, AT&T, Digital, IBM, Xerox, MC Donalds, gibi firmalarca ikna iletişim, etkileme ve itirazlara profesyonel yaklaşım alanında yüz yılın programı seçilen bu program ile iknanın nöro psikolojik anahtarlarına sahip olacaksınız...



ŞİRKETTEKİ BAŞARINIZ 'İNSANI' TANIMA ORANINIZA BAĞLIDIR.



Her insanı aynı şekilde ikna edemezsiniz. İşte İKNA GÜCÜNÜZÜ ZİRVEYE ÇIKARIN programı size insanların nasıl karar verdiklerini ve davranışlarını nasıl yönlendirdiklerini anlamanızı ve bilmenizi sağlayacak araçları sunmaktadır.



ABD Fortune 500 şirketinden İMKB 100 şirketine kadar üst düzey pek çok firma tarafından kullanılan stratejileri siz de öğrenebilirsiniz. Siz de dünyadaki en iyilerin uyguladığı strateji ve becerilere sahip olabilir ve bu bilgilerinizi şirketinizi istediğiniz seviyeye getirmek için kullanabilirsiniz.



PROGRAM İÇERİĞİ:



1. BÖLÜM: İKNA PSİKOLOJİSİNİN BİLİMİ











İkna Etmenin Bilimi













Etkilemenin Araçları













İnancın Sınırsız Gücü













Stres Yönetimi ve Doğru Öz Güven Geliştirme













Başarılı İknacıların Kişilik Özellikleri













Mükemmel İletişim İçin 7 Dev Adım













İtirazları Çözmenin Temel İlkeleri













Müşteride İkna İçin Güven Nasıl Oluşturulur













Profesyonel Beden Dili Kullanımı













İnsanların Kişilik Özelliklerini Tespit Edilebilme Stratejileri













İnsanların Etkilenme ve Karar Alma Stratejisini Çözme







2. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI











Atölye Çalışmaları:













İkna Videoları (Markaların İknada Üstünlük Tekniklerini Uygulama Örnekleri)













En Güncel Amerika'dan İkna Psikolojisi Makaleleri









Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Radisson Blu Hotel İstanbul



Mekan Adresi : 19 Mayıs Cad. No: 2



Başlangıç Saati : 21.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 17: 00: 00



Kategori : İkna Gücünüzü Zirveye Çıkarın



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır