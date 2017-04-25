Ikna Edilmek Istenen Kadın Köprüden Atladı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde köprüye çıkan bir genç kadın, köprüden suya atlayarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Arifiye ilçesi Mollaköy Mahalle köprüsünde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu D.M. isimli genç kadın ailevi sorunlarından dolayı köprüye çıktı. Genç kadının köprüye çıktığını gören çevredeki nehirde balık tutan vatandaşlar durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi üzerine jandarma olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı. Genç kadın, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince bir süre boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Derya M. köprüden nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu. Sağlık görevlileri genç kadını kurtarabilmek için nehre atladı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri nehre bot indirerek kadını bulunduğu yerden, suda bulunan sağlık ekipleri yardımıyla çıkararak ambulansa teslim etti. Sağlık ekiplerince ToyotaSa İlkyardım ve Acil Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.



(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek /İHA)