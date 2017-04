Iklim yürüyüşlerine on binlerce Amerikalı katıldı



Nafiz ALBAYRAK NEW YORK (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın çevre ve iklim değişikliğine duyarsız kaldığını söyleyen Amerikalılar başta başkent Washington olmak üzere 50 eyalette yürüyüş düzenledi.



ABD genelinde 50 eyalete bağlı 370 ayrı kentte çevreciler tarafından yürüyüşler düzenlendi. Başkent Washington'daki yürüyüşe ise 200 bin kişinin katıldığı belirtildi. Çevreciler yürüyüşte, iklim değişikliğinin varlığını kabul etmeyen ve Beyaz Saray'da 100'üncü gününü dolduran ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti.



'İklim, iş, adalet' sloganları ile ABD Kongresi'nin bulunduğu Ulusal Park'a kadar yürüyen çevreci protestocular daha sonra Kongre'den Beyaz Saray'a yürüyüşe geçti. 'İklim değişikliğini inkar etmek ateşe körükle gitmektir', 'Başka bir gezegen yok' 'Diren, inşa et, başkaldır', 'Boru hatları değil, çevreci iş' yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Başkan Trump'ın çevre ve iklim değişikliğine duyarsız kaldığını söyledi.



Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak, görevi devraldığı Obama'nın iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu çevre düzenlemelerini kaldıran kapsamlı bir kararname imzalamıştı.