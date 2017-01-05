İklim Meselesi National Geographic Ekranlarında

National Geographic'in İklim Meselesi belgeseli, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanan iklim değişikliği ve bunun etkilerini, üç bölümlük özel bir belgesel seri ile ekranlara getiriyor.

Belgeselin 8 Ocak Pazar günü saat 20.00'de yayınlanacak ilk bölümünde iklim değişikliğinin sebepleri üzerinde duruluyor. Günlük hayattaki elektrik gereksinimlerimiz ve bu elektriğin nasıl elde edildiği soruları üzerine yoğunlaşılıyor. Ülkemizdeki fosil yakıtların tüketimi ve HES Projesi, izleyiciye aktarılıyor.

Serinin ikinci bölümünde ise İstanbul'un su döngüsü izleyicilere gerçek hayat hikayeleriyle aktarılırken aynı zamanda kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin yaşadığı zorluklar yerinde ve çifçilerden alınan görüşlerle iletiliyor. Serinin son bölümünde ise ülkemizin sürdürülebilir enerji kaynakları kapasitesi ve doğal enerji bakımından ne kadar avantajlı konumda olduğu gözler önüne seriliyor.

İklim Meselesi belgeseli; İklim Bilimci Levent Kurnaz, TEMA Vakfı Genel Müdürü ve İklim Değişikliği Uzmanı Doç. Dr. Barış Karapınar, Açık Radyo Programcısı ve Yayın Yönetmeni Ömer Madra ve WWF İklim ve Enerji Programı Danışmanı Mustafa Özgür Berke'nin de uzman görüşleriyle zenginleşerek izleyicilere konuyu hayatın içinden örneklerle daha görünür kılıyor.