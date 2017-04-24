İklim Değişikliği ve Enerji Paneli

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, iklim değişikliğinin savaşa dahi neden olabildiğine dikkati çekerek, "Suriye iç savaşının çıkış sebeplerinden biri iklim değişikliğidir. Suriye'deki önemli toprak parçalarının iklim değişikliğinden etkilenerek tarıma elverişsiz hale gelmesinin, iç savaşın çıkma nedenlerinden biri olduğu ispatlandı." dedi.



Toprak, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM) tarafından düzenlenen İklim Değişikliği ve Enerji panelinde, küresel ısınmaya medyanın bakışına yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Mesleğe ilk başladığında küresel ısınmanın kimsenin ilgisini çekmediğini aktaran Toprak, zamanla seller, kuraklıklar gibi afetler neticesinde insanlarda farkındalık oluşmaya başladığını söyledi.



Toprak, iklim değişikliğinin son derece önemli bir konu olduğunu belirterek, "Suriye iç savaşının çıkış sebeplerinden biri iklim değişikliğidir. Suriye'deki önemli toprak parçalarının iklim değişikliğinden etkilenerek tarıma elverişsiz hale gelmesinin, iç savaşın çıkma nedenlerinden biri olduğu ispatlandı. İklim değişikliği kuraklığa neden oluyor, kuraklık olunca da insanlar göç ediyor. Göç edince de çatışma çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.



- "Karar alıcılara doğru bilgi vermek için..."



İKBU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, iklim değişikliği konusunda siyaseten karar alıcılara doğru bilgiyi vermek adına çalışan insanlar olduklarını söyledi.



Bu dünyanın herkese ait olduğunu vurgulayan Alkin, "Bunu kirletmenin alemi yok. Türkiye çevreye duyarlı bir ülke değil. Bunu kendi çalışmalarımda bizzat görüyorum. Türkiye su zengini bir ülke de değil. Bilinen şeylerin birçoğu yanlış. Dünya 100 kişilik bir köy olsaydı, bu köyün 30'u kirli suyun içinde yaşıyor olacaktı. Bunu zannetmeyin ki sadece Çin veya Afrika'da böyle." ifadelerini kullandı.



Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Yazarı Barış Karapınar ise konuşmasında "İklim Degişikliği Sektörel Etkileri, Kırılganlıklar ve Uyum Politikaları"nı ele aldı.



İklim değişikliği etkilerinden en çok orta ve az gelirli ülkelerin etkilendiğini belirten Karapınar, örneğin gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle milyonlarca insanın yoksulluk sınırının altındaki gelir düzeyiyle yaşamaya çalıştığını kaydetti. Karapınar, 2000-2013 yıllarında iklim değişikliğinin de tetiklediği sel felaketlerinden hayatını kaybeden insanların yüzde 95'inin ise bu ülkelerde bulunduğuna dikkati çekti.



Halen dünyada 150 milyon insanın, günlük 100 litrenin altında suya erişiminin olduğunu yani su kıtlığı çektiğini belirten Karapınar, "Suriye'deki meselenin bir tarafında da suya erişim problemi var. Yapılan çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı çatışma ve savaş risklerinin arttığını gösteriyor." diye konuştu.



Karapınar, daha temiz hava, daha verimli, rekabetçi ve daha az dışa bağımlı bir ekonomi için Türkiye'nin bir an önce sahip olduğu büyük yenilenebilir enerji potansiyelini kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.