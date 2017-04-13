İkizlerin İlk Madalya Sevinci

MANİSA'da bir yıldır wushu sporu yapan 8 yaşındaki ikiz kardeşler Berat ve Berkay Korkmaz, okullar arası wushu il birinciliğinde ilk madalyalarını kazandılar.



Berat iki kategoride birinci olurken, Berkay bir birincilik bir de ikincilik elde etti.



Manisa'da işçi anne ve babanın tek yumurta ikizleri olan 8 yaşındaki Berat ve Berkay Korkmaz kardeşler, wushu il birinciliğinde Şehzadeler Murat Germen İlkokulu adına yarıştılar. 3. sınıf öğrencisi olan ikizlerden Berat kısa silah (daoshu) ve uzun silah (gunshu) kategorilerinde birincisilik kürsüsüne çıktı. Güney ekolünde (nanquan) birinci olan Berkay ise kısa silah 32 formda (jianshu) ikinci sırayı aldı.



Hedefinin gelecekte milli takımda yer almak olduğunu söyleyen kardeşlerden Berkay Korkmaz, wushu sporuna başladıktan sonra derslerinde daha başarılı olduğunu belirterek, "Burada eğlenerek, spor yapıyorum. Ayrıca spor sayesinde yeni arkadaşlar edindim. Antrenörümüz Yusuf Çetinkaya'ya teşekkür ederim" dedi. Başta yaşıtları olmak üzere herkesi spor yapmaya davet eden Berat Korkmaz ise, "Amacımız düzenli çalışarak Türkiye şampiyonlarında birinci olduktan sonra kardeşimle birlikte milli takıma yükselmek" diye konuştu.



Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü wushu antrenörü Yusuf Çetinkaya, ikizlerin düzenli çalışmanın karşılığını aldıklarını belirterek "Sporda oldukları kadar derslerinde de başarılılar. İleride çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.



- Manisa