İkizce'de Çocuk Parkı Sevinci

Ordu'nun Büyükşehir olmasıyla birlikte Mahalleye dönüşen Devecik Mahallesi'nin çocukları yapılan çocuk oyun parkının sevincini yaşıyor.



Ordu'nun İkizce ilçesinde 1994 yılında belde olan Devecik, 2014 yerel seçimlerinde Ordu'nun Büyükşehir olmasıyla birlikte mahalle statüsü kazandı.



İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt ve ekibi tarafından Devecik Belediye Meydanı'na yapılan çocuk parkı 23 yıllık ilçede sevince dönüştü.





Mahalle halkı ve çocuklar oyun parkı için teşekkür ettiler.