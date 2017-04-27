İkiz Plakalı Motosiklete 7 Bin Lira Ceza

Sivas'ta başka bir motosiklete ait plakayı kendi motosikletine takan ve ehliyeti bulunmayan sürücüye yaklaşık 7 bin lira trafik cezası uygulandı.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletlere yönelik yapılan denetimlerin devam ettiğini belirtti.



Bu kapsamda sivil trafik polislerince yapılan uygulamada başka motosiklete ait plakayı kendi motosikletine takan ve sürücü belgesi olmadığı halde trafiğe çıkan bir kişinin yakalandığını ifade eden Gürbüz, bu kişiye 6 bin 954 lira para cezası uygulandığını, ayrıca şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiğini bildirdi.