İkiz Plakalı Motosiklete 6 Bin 954 Lira Ceza

SİVAS'ta başka bir motosikletin plakasını takan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen Ş.Ü. adlı sürücüye 6 bin 954 lira para cezası kesildi.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, kent genelinde motosikletlere yönelik yapılan denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Gürbüz, sivil ekipler tarafından yapılan denetimde başka bir motosiklete ait olan plakayı takarak, sürücü belgesi olmadığı halde trafiğe çıkan Ş.Ü.'nün yakalandığını söyledi. Gürbüz, xbu kişiye 6 bin 954 lira para cezası uygulandığını ifade etti. Evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.



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