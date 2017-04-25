İkiz Kardeşler Birincilik İçin Güreşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce Sinop'ta organize edilen 12-13 Yaş Minik Erkekler Bölgesel Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları'nda 42 kilo finalinde ikiz kardeşler karşı karşıya geldi.



85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda yapılan ve 8 ilden 150 sporcunun katıldığı müsabakalara, Esenyurt Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Mahmut ve Ahmet Yılmaz da katıldı.



42 kiloda mindere çıkan kardeşler, finalde karşılaştı. Müsabakada ikizini yenen Mahmut Yılmaz, birinci olarak mayıs ayında Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.



Yenilen kardeşini teselli etti



Müsabakada mağlup olan Ahmet Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı. Ahmet'i teselli eden de ikiz kardeşi Mahmut oldu.



Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci olduğu için mutluluk duyduğunu ancak kardeşi için üzüldüğünü belirterek, "İki duyguyu aynı anda yaşadım. İnşallah kardeşim de gelecek müsabakalarda başarılı olacak." dedi.



Ahmet de birinci olamadığı için üzgün olduğunu kaydetti.