İkiz Avukat Kardeşler Reklam Filminde

İZMİR Barosu'nun geçen 10 Kasım'da düzenlediği törenle cüppe giyip, avukatlık ruhsatlarını alarak mesleğe başlayan tek yumurta ikizi avukatlar Tutku Hazal Uyma ile Dilan İlayda Uyma (Gürpınar), şimdi reklam yıldızı oldu. İkizler, Berna Laçin ile bilikte bir temizlik ürününün reklamında ekranda boy göstermeye başladı.



Gaziemir Belediyesi'nde Bilgi İşlem Merkezi'nde çalışan Şirin Uyma- Taner Uyma çiftinin 30 Haziran 1991'de Ankara'da dünyaya gelen tek yumurta ikizi kızları Tutku Hazal Uyma ve Dilan İlayda Uyma ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. 12 yıl aynı sırayı paylaşan ikizler, üniversite sınavında hukuk fakültesine girmeye hak kazandı. Dünyaya 5 dakika önce gelen Tutku Hazal Uyma, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni, Dilan İlayda Uyma ise, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 4 yıl ayrı üniversitede okuyan ikizlerin yolu, İzmir'de staj için aynı hukuk bürosunda birleşti. Avukat kardeşler geçen yıl 10 Kasım'da yemin edip cüppe giydi. İkiz kardeşler, Gaziemir'de birlikte avukatlık bürosu açtı.



İkiz kız kardeşlerin yaşam öyküsü ile ilgili haberler, bir süre önce basında yer aldı. Bir temizlik ürünü firması gazetede gördükleri haber sonrası ikiz kızkardeşleri reklam fliminde oynatmak için diğer adaylarla birlikte İstanbul'a davet etti. Tutku ve Dilan kardeşler, deneme çekimlerinde çağırılan diğer 7 ikiz kardeşi eleyip, reklam fliminde oynamak üzere seçildi. İkiz avukat kardeşler ile ünlü sanatçı Berna Laçin rol aldığı, eski bir köşkte çekilen, kalabalık bir ailenin yer aldığı reklam filmi, bu ay başında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlandı.



Tutku Hazal Uyma ile Dilan İlayda Uyma, kardeşler reklamda sanki kırk yıllık oyuncu gibi rahat oyandıklarını söyledi. İkiz kardeşler, ekrana pek de yabancı olmadıklarını belirtip, "12 yaşında TRT 1'de yayınlanan 'Ne seninle ne sensiz' isimli dizide de birlikte rol alıp oynadık. Küçük yaşta ekranla tanıştık. Bu yüzden reklam çekiminde zorluk çekmedik. Berna Laçin'le oynamak ayrı bir güzellik. Kendisi bize çok büyük destek oldu. Reklamda bizi görenler yolda durdurup fotoğraf çektiriyor. Bir haber bizim hayatımızı renklendirdi. Biz hobi olarak bu işi yaptık. Asıl mesleğimz olan avukatlığa daha çok önem veriyoruz. Gelecek olan reklam tekliflerini de değerlendireceğiz" dedi.



- İzmir