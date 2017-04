İkiyaka Şehitlerine Duygusal Anma

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan düşen ve şehit olan Binbaşı Kürşad Selim Şenol ve Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in hikayeleri, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğine katılanlara duygusal anlar yaşattı.



Genelkurmay Başkanlığının şehitleri yad etmek için başlattığı Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında gerçekleştirilen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde, 15 Nisan'da Yüksekova İkiyaka Dağları Davulcu Tepe mevkisinde uçurumdan düşerek şehit olan Binbaşı Şenol ve Uzman Çavuş Düver'in kahramanlık hikayeleri anlatıldı.



Şehit yakınlarının da katıldığı etkinlikte Şenol ve Düver'in nasıl şehit olduklarını anlatan Albay Erhan Altunok'un sözleri, ailelere duygusal anlar yaşattı.



"Şehadet şerbetini birlikte yudumluyorlar"



Altunok, olayın Dağlıca bölgesi İkiyaka Dağları'nın 3 bin 750 rakımlı sarp, çetin, karlı ve puslu Davulcu Tepe mevkisinde meydana geldiğini belirterek, "Biz uyurken uyumayan birileri, 'biz huzurla uyumaya devam edebilelim' diye yürüyorlar, adım adım o çetin tepelerde." dedi.



Kendisinin de öğrencisi olan Piyade Binbaşı Şenol'un, o yürüyen kahramanlar arasında bulunduğunu vurgulayan Altunok, olaya ilişkin şunları aktardı:



"Hemen önündeki uzman çavuşumuzun ayağı kayıyor, sendeliyor. Bir çırpıda yetişiyor ve onu uçuruma düşmekten kurtarıyor Kürşad. Aksilik bu ya bu defa da kendisi sürüklenmeye başlıyor o uçuruma doğru. Bir başka uzman çavuşumuz Barış Düver hemen fırlayıp, pençe gibi elleriyle düşmesine mani olmak için Kürşad'ı kolundan yakalıyor. Toprak buz, hava soğuk, ayaz ve bu defa ikisi birden kaymaya başlıyorlar uçuruma doğru. Kürşad Binbaşı, 'Bırak beni Barış, yoksa sen de benimle geleceksin' diyor. Gaziantepli yiğit uzman bırakmıyor. 'Siz benim yerimde olsaydınız beni bırakır mıydınız komutanım?' Bir hamle daha yapıyor aksine daha sıkı kavrayabilmek için komutanını. Ama ıslak toprak ikisinin ağırlığını birden çekmiyor ve yuvarlanıyorlar o sarp uçuruma. Şehadet şerbetini birlikte yudumluyorlar.



Sabah saat 05.00-05.30 civarında bordo bereli kurtarma timimiz o sarp araziye ancak girebiliyor. Kurtarma timinin başındaki komutan aşağıya inecek 'ola ki kurtarabiliriz' diye ama uçurum o kadar sarp, o kadar derin ki bellerine birer kement bağlayacaklar. Ama belki inen de yaralanacak ya da şehit olacak. Kendi beline doluyor, 'Bir kişiye daha ihtiyacım var. Gelmek isteyen var mı ama iş çok tehlikeli.' diyor. Timin tamamı birden bir adım öne fırlıyorlar ve 'Ben, ben' diye bağırıyorlar."



Bir asker yaralandı



Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu kapsamında, 15 Nisan saat 05.40 sularında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Davulcu Tepe mevkisinde pusu ve güvenlik maksadıyla bulunan birlikten üç asker bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan düşmüş, iki asker şehit olmuş, yaralanan bir asker Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilmişti.