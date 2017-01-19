İkisinden Biri Trabzonspor'da

Trabzonspor, ücret konusunda "önceki konuştuklarımız geçerlidir, daha da ötesi yok" cevabı vererek, Akhisar'a karar vermesi konusunda cumaya kadar süre tanıdı.

Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda ise alternatif hazır: Moussa Konate. İsviçre'nin Sion takımında oynayan Senegalli genç forvet Moussa Konate, bu sezon ligde 17 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı. Senegal A Milli Takımı'nın formasını da 20 kez giyen genç futbolcu, 7 gole imza koydu. 1.83 boyundaki Konate için Trabzonlu yöneticilerin görüşmelere başladığı öğrenildi.

Kaynak: Fanatik