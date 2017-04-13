Ikisi de Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birbirine çarpan iki araç hurdaya döndü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Konya D-695 karayolu Ahmetler Mahallesi yol kavşağında Hüseyin Metin yönetimindeki 07 RM 182 plakalı otomobil ile Uğur Bolat'ın kullandığı 24 EN 706 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada Uğur Bolat'ın kullandığı otomobil yolun ortasında kalırken Hüseyin Metin'in kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp çelik bariyerleri aştı.



Kazada bariyerleri aşan otomobilin sürücüsü Hüseyin Metin sıkıştığı araç içinde hayatını kaybetti. Metin'in cenazesi Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarıcı ekibinin uzun süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Hüseyin Metin'in kullandığı araçta bulunan ve yaralanan Fatma Bedel ile diğer otomobilin sürücüsü Uğur Bolat ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Fatma Bedel'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.



Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Metin'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



(Arif Kaplan/İHA)