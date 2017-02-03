Sahne Tozu Tiyatrosu, duayen sanatçı Göksel Kortay'ın yönetmenliğinde harika komedi oyunu "İkinin Biri" ile seyircilerinin karşısına çıkıyor.



Hükümette görevli bir bakan yardımcısının eşiyle birlikte geldiği otelde, çapkınlık yapmaya kalkışmasıyla meydana gelen olaylar konu alınıyor.



Oyun, bakan yardımcısının, karısıyla birlikte kaldığı otelde ayrı bir odada bir sekreterle aşk kaçamağı yaparken, karısının da kendisinin özel kalem müdürüyle kendi odasında ilişkiye girmesini anlatır. Bu sırada söylenen yalanlar, oyun ilerledikçe karışıklığın dozunu giderek arttırır. Fars türündeki bu oyunu kaçırmayın.



Yazar: Ray Cooney



Yönetmen: Göksel Kortay