İkinci Tur Oylamalara Damgasını Vuran Fotoğraf: Bakan ve CHP'li Vekil El Ele

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamalarına Adalet Bakanı Bozdağ ve CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün samimi pozu damgasını vurdu.

İkinci Tur Oylamalara Damgasını Vuran Fotoğraf: Bakan ve CHP'li Vekil El Ele

TBMM'de Cumhurbaşkanlığı sistemini ön gören Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamaları sırasında çekilen bir fotoğraf, oylamalara damgasını vurdu.

İKİLİ OYLAMAYA KATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Anayasa teklifine "hayır" diyen CHP'nin Meclis Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi oylamasına katıldı.

SAMİMİ HALLERİ OBJEKTİFLERE YAKALANDI

İkili oylarını atmaya giderken el ele fotoğraflandı. Fotoğraf karesinde Levent Gök'ün Bozdağ'a bir şeyler anlattığı, Bozdağ'ın da güldüğü görüldü.

İşte o fotoğraf:


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