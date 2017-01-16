İkinci Teröristin Cesedi de Ailesi Tarafından Alındı

İZMİR, (DHA- İZMİR Adliyesi'ne bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen teröristlerden E.Y.'nin cesedi de ailesine teslim edildi. Kentten, cenaze aracı temin edemeyen ailenin cenazeyi İstanbul'daki yakınlarının getirdiği araca yüklediği belirtildi.



Bayraklı İlçesi'ndeki İzmir Adliyesi'nde geçen 5 Ocak'ta meydana gelen saldırıda, adliye otoparkına giremeyen saldırganlar bombalı aracı patlatıp, ardından kahraman polis memuru Fethi Sekin'le çatışmaya girdi. Bir saldırganı vurduktan sonra mermisi bitinceye kadar çatışan Sekin, diğer saldırgan tarafından vurulunca şehit oldu. 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde çalışan Musa Can ise silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken vurularak şehit oldu. Saldırıda bulunan iki terörist de etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan M.Ç.'nin cesedi, daha önce Muğla'dan gelen babası A.Ç. ve bir yakını tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Kahramanmaraş'a götürülüp bu kentte toprağa verilmişti. Saldırıda öldürülen diğer terörist E.Y.'nin Muğla'da oturan anne ve babası, geçen perşembe İzmir'e gelerek cesedi teşhis etti. Daha sonra ifadelerine başvurulan çift, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kentte cenaze hizmeti sunan hiçbir firma tarafından araç verilmeyince İstanbul'daki yakınlarına haber verdi. İstanbul'dan İzmir'e gelen bir araca yüklenen ceset, geçen cuma gecesi morgdan teslim alındı. Teröristin nerede toprağa verildiği hakkında bilgi verilmedi.



Hain saldırının başlatılan soruşturma da devam ediyor. Saldırının ardından olay yerinde yapılan incelemelerde 280 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Şehitlerden Fethi Sekin'in vücudunda mermi çekirdeğine rastlanmadığı, diğer şehit Musa Can'ın vücudundan 1 mermi çekirdeğinin çıkartıldığı ve teröristlerin Kalaşnikof mermisi kullandıkları ifade edildi.