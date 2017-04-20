Ikinci Kez Evlat Acısı Yaşadılar

Adana'da sokakta oyun oynarken silahlı kavganın ortasında kalarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın ablasının da 2 yıl önce aynı yaşta hayatını kaybettiği öğrenildi.



Merkez Yüreğir ilçesinde dün akşam sokakta oyun oynarken iki aile arasındaki kavgada başından silahla vurularak hayatını kaybeden Havva ve Mehmet Atmaca çiftinin 10 yaşındaki oğlu Yusuf'un cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Atmaca'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Yeğeninin cenazesini almak için morga gelen dayı Ekrem Olcay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son 3-5 gündür iki taraf kavga ediyorlardı. Sonunda yeğenim hayatını kaybetti. Çatışmanın nedenini bilemiyoruz." diye konuştu.



Daha sonra merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürülen çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.



Hayatını kaybeden 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın ablası Emine Atmaca'nın da 2 yıl önce aynı yaşta bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Olayda yaralanan 5 kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



- Olay



Özgür Mahallesi 2454 Sokak'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla kavgada yaralanan 3'ü ağır 6 kişi hastanelere kaldırılmıştı. Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında M.C, Ö.C, M.C, F.C, E.C. ve A.B'yi gözaltına almıştı. Silahlı kavganın iki grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden çıktığı iddia edilmişti.