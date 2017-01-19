İkinci Katın Penceresinden Düşüp Öldü

Samsun'da evinin 2. katındaki pencereden düşen bir kişi hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un İlkadım içesi Ataköy Mahallesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkama yağlama işinde çalıştığı öğrenilen Murat Şahin (36), evinin 2. katındaki pencereden zemine düştü. Murat Şahin'in cansız bedeni vatandaşlar tarafından fark edildi ve olay jandarmaya haber verildi. Şahin'in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Murat Şahin'in intihar mı ettiği yoksa dengesini kaybederek mi düştüğü araştırılıyor. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN