İkinci Gözünü de Kaybetmemek İçin Yardım Bekliyor

Van'da küçük yaşta sol gözünü kaybeden ve sağ gözünden de ameliyat olması gereken Yunus Çağan, yetkililerden yardım bekliyor.



Kalecik TOKİ'de babasına ait evde oturan Yunus Çağan, asgari ücretle çalışarak ailesini geçindiriyor. Küçük yaşta sol gözünü kaybeden ve sağ gözünde de ur olan Çağan, ikinci gözünü de kaybetmemek için yetkililerden yardım istiyor. Çalmadığı kapı kalmadığını ve son çare olarak bankadan kredi çekme kararı aldığını ifade eden Çağan, "Sağ gözümden bir ameliyat geçirdim. İkinci bir ameliyat daha olmam lazım. Bu nedenle bankadan kredi çekmek istedim, fakat bankalar kredi vermedi. 6 ay önce kredi çektiğim için bana ikinci bir kredi veremeyeceklerini söylediler. Benim mutlaka ameliyat olmam lazım. Yoksa diğer gözümü de kaybedeceğim. Ben devletten yardım istemiyorum. Tek istediğim bankadan kredi çekip, ameliyat olmak. Çünkü bu durum hem beni hem de ailemi üzüyor. Yetkililerden kredi konusunda bana yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.



Oturduğu evde kendisine bir hafta süre tanındığını da dile getiren Çağan, "Babama ait evde kalıyorum. 9 kardeş ortak olduğumuz için evden çıkmamı söylediler. Bir hafta sonra bizi evden atacaklar. Bu kış vaktinde dışarıda nasıl duracağız. Böyle bir durum olması halinde çocuklarımı okuldan almak zorunda kalacağım. Ben çocuklarımın okumasını istiyorum, ama yapacak başka bir şey yok. Her akşam eve gittiğimde çocuklarım bana, 'baba bizi okuldan alacak mısın?' diye soruyorlar. Bende yapacak başka bir şeyin olmadığını söylüyorum. Hem ben üzülüyorum hem onlar. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımızdan yardım istiyorum. Ayrıca valimizle görüşüp sıkıntımı kendisine anlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.



Ameliyatının maliyetinin 8 bin TL olduğunu da sözlerine ekleyen Çağan, "Bu parayı çekebilsem ameliyat olacağım ve sağlığıma kavuşacağım. Özel bir hastanede ameliyat olmak için tek istediğim bankaların bana bu krediyi vermesidir" dedi. - VAN