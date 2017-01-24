İkinci Evliliklerini Yapan Genç Çift Hayata Tutunamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartışma sırasında ayakları kayarak yaklaşık 100 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden çiftin, ikinci evliliklerini yaptıkları öğrenildi.



Kdz. Ereğli'de dün gece yaşadıkları tartışma sırasında ayakları kayarak yaklaşık 100 metre yüksekten deniz kenarındaki kayalıklara düşerek feci şekilde can veren Özgür Özakın (32) ile Zeynep Nida Sözeri'nin ikinci kez evlendikleri öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, dün gece çiftin yanlarında olduğu belirlenen Özgü Akşit, polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek burada ifadesine başvuruldu. Özgü Akşit olay gecesi yaşananları tüm detayları ile anlattı. Özgü Akşit ifadesinde, "Özgür Özakın beni arayarak Zeynep Nida Sözeri ile evde tartıştıklarını ve evden ayrılan nişanlısına ulaşamadığını, kendisine onu bulmam için yardımcı olmamı istedi. Bunun üzerine ben de Zeynep'in aracıyla Köseağzı mevkisinde olduğunu söyledim. Özgür, Zeynep'in telefonlarını açmadığını ve endişe ettiğini söyleyip birlikte Köseağzı'na bakmaya gitmemizi istedi. Ben de Özgür ile oraya vardığımda Zeynep aracın içerisinde tek başına oturuyordu. Zeynep ile Özgür aracın içerisinde konuşurlarken tartışmaya başladılar. Benden uzaklaşmak için araçtan inip yol kenarındaki bariyerlerden atlayarak uçurumun kenarında konuşmaya başladılar. Bu sırada Zeynep'in ayağı kayınca Özgür de onu tutmak isterken ikisinin birden düştüklerini gördüm. Ben de bağırarak yardım istedim" dedi.



Kdz. Ereğli ilçesinde bir asansör firmasının sahibi olan Özgür Özakın ile Zeynep Sude Sözeri'nin daha önce birer evlilik yaptıkları ve boşandıkları öğrenildi. Özakın'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, Zeynep Nida Sözeri'nin ise çocuğu olmadığı ifade edildi. Bir enerji dağıtım firmasında müdür yardımcısı olarak çalışan Zeynep Nida Sözeri'nin Kdz. Ereğli ilçesine tayin olabilmesi için resmi nikahlarını yapan çiftin bu yaza düğün hazırlığı yaptığı belirtildi.



Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde otopsileri yapılan Özakın ve Sözeri çiftinin cenazelerinin bugün ikindi namazını müteakip Bozhane Camii'nde birlikte kılınacağı öğrenildi. - ZONGULDAK