İkinci El Otomobilde 'Fiyat' Uyarısı
Ankara Oto Galericiler Derneği Başkanı Kalkan, ikinci el otomobil fiyatlarının en iyi galerilerden öğrenilebileceğini belirterek, "Sanal ortamlarda yer alan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Ankara Oto Galericiler Derneği Başkanı Kalkan, ikinci el otomobil fiyatlarının en iyi galerilerden öğrenilebileceğini belirterek, "Sanal ortamlarda yer alan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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