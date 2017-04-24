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İkinci El Otomobilde 'Fiyat' Uyarısı
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İkinci El Otomobilde 'Fiyat' Uyarısı

Ankara Oto Galericiler Derneği Başkanı Kalkan, ikinci el otomobil fiyatlarının en iyi galerilerden öğrenilebileceğini belirterek, "Sanal ortamlarda yer alan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış gerçeği yansıtmıyor" dedi.

İkinci El Otomobilde 'Fiyat' Uyarısı

Ankara Oto Galericiler Derneği Başkanı Kalkan, ikinci el otomobil fiyatlarının en iyi galerilerden öğrenilebileceğini belirterek, "Sanal ortamlarda yer alan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Ankara, Fi