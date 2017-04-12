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İkinci El İthal Araçlara Af Geldi
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İkinci El İthal Araçlara Af Geldi

Yurt dışından ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkmasından dolayı mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılan araçların sahiplerine iadesinin önü açıldı.

İkinci El İthal Araçlara Af Geldi

Yurt dışından ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkmasından dolayı mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılan araçların sahiplerine iadesinin önü açıldı

Kaynak: Dunya.com

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