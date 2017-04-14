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İkinci El Araçlar Güvenle Alınacak"
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İkinci El Araçlar Güvenle Alınacak"

Sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarıyla sıklıkla karşılaşılan ikinci el oto pazarında, referandum sonrası yapılacağı bildirilen ciddi düzenlemeler, sektörün ana aktörlerinden filo temsilcileri tarafından da olumlu bulundu.

İkinci El Araçlar Güvenle Alınacak

Sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarıyla sıklıkla karşılaşılan ikinci el oto pazarında, referandum sonrası yapılacağı bildirilen ciddi düzenlemeler, sektörün ana aktörlerinden filo temsilcileri tarafından da olumlu bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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