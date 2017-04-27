İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı
Bir Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın kafasına anayasa fırlatırsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüş bir üniversite mezunu olarak iş aramaya başlasanız nasıl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi?
Bir Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın kafasına anayasa fırlatırsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüş bir üniversite mezunu olarak iş aramaya başlasanız nasıl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi? Güzide memleketimizin insan kaynakları uzmanlarının "modern metotlarla" hazırladığı başvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aşmaya çalışmak bir yandan, eşe dosta, aileye karşı işsiz konumunda olmak öte yandan, kendi başvuru kriterlerinizi tabana vurdurmak ters kroşeden gelirken nasıl olur da sağlıklı, ilkeli, tuttuğunu koparan bir vatan evladı olarak kalırsınız? ya da kalabilir misiniz? Durum bu kadar tuhafken doğal olarak yaşananlar da absürd olacaktır. Hem keyifli, hem de canınızı yakacak bir kara komedi.
Süre: 1 saat 40 dakika
Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Perde: 2 perde
Yazan: ALİ CÜNEYD KILCIOĞLU
Yöneten: ELİF ERDAL
Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-ikinci-dereceden-issizlik-yanigi.html
12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Devlet Tiyatrosu İstanbul Küçük Sahne
Mekan Adresi : İstiklal Cad. Atlas Pasajı No: 131
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Kategori : İKİNCİ DERECEDEN İŞSİZLİK YANIĞI
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır