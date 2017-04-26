İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı

Bir Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın kafasına anayasa fırlatırsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüş bir üniversite mezunu olarak iş aramaya başlasanız nasıl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi?

İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı

Bir Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın kafasına anayasa fırlatırsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüş bir üniversite mezunu olarak iş aramaya başlasanız nasıl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi? Güzide memleketimizin insan kaynakları uzmanlarının "modern metotlarla" hazırladığı başvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aşmaya çalışmak bir yandan, eşe dosta, aileye karşı işsiz konumunda olmak öte yandan, kendi başvuru kriterlerinizi tabana vurdurmak ters kroşeden gelirken nasıl olur da sağlıklı, ilkeli, tuttuğunu koparan bir vatan evladı olarak kalırsınız? ya da kalabilir misiniz? Durum bu kadar tuhafken doğal olarak yaşananlar da absürd olacaktır. Hem keyifli, hem de canınızı yakacak bir kara komedi.


Süre: 1 saat 40 dakika


Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Perde: 2 perde


Yazan: ALİ CÜNEYD KILCIOĞLU


Yöneten: ELİF ERDAL


Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-ikinci-dereceden-issizlik-yanigi.html

12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Devlet Tiyatrosu İstanbul Küçük Sahne

Mekan Adresi : İstiklal Cad. Atlas Pasajı No: 131

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Kategori : İKİNCİ DERECEDEN İŞSİZLİK YANIĞI

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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