İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı

Bir Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın kafasına anayasa fırlatırsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüş bir üniversite mezunu olarak iş aramaya başlasanız nasıl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi? Güzide memleketimizin insan kaynakları uzmanlarının "modern metotlarla" hazırladığı başvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aşmaya çalışmak bir yandan, eşe dosta, aileye karşı işsiz konumunda olmak öte yandan, kendi başvuru kriterlerinizi tabana vurdurmak ters kroşeden gelirken nasıl olur da sağlıklı, ilkeli, tuttuğunu koparan bir vatan evladı olarak kalırsınız? ya da kalabilir misiniz? Durum bu kadar tuhafken doğal olarak yaşananlar da absürd olacaktır. Hem keyifli, hem de canınızı yakacak bir kara komedi.



Süre: 1 saat 40 dakika



Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



Perde: 2 perde



Yazan: ALİ CÜNEYD KILCIOĞLU



Yöneten: ELİF ERDAL



Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-ikinci-dereceden-issizlik-yanigi.html



12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.