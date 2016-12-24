İkinci Bir Kurtuluş Savaşı Veriyoruz"

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Batman Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, 15 Temmuz'dan sonra ikinci bir kurtuluş savaşı verildiğini belirterek, "Dünyada ne kadar düşmanımız varsa bu düşmanlıklarını bugünlerde göstermek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar." dedi.



Aksoy, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve federasyon yöneticileri ile Türkiye Petrolleri Kristal Park'ta bir araya geldi.





Güvenlik korucularının polis ve asker gibi zorlu bir görevi üstlendiklerinin vurgulayan Aksoy, Türkiye düşmanlarının bu süreçte birlik olduklarını söyledi.





"Malum ülkemiz bugünlerde dar bir köprüden geçiyor, zor bir süreçten geçiyor." diyen Aksoy, şunları kaydetti:





"Dünyada ne kadar düşmanımız varsa bu düşmanlıklarını bugünlerde göstermek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Biz aslında 15 Temmuz'dan sonra ikinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Sizler de kurtuluş mücadelesi içinde ülkemizin birliği ve bütünlüğü için çok zor ve onurlu bir görev üstlenmiş durumdasınız. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor, bugünler hep böyle gitmeyecek. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle birlik ve beraberlik içerisinde refah ve huzur içerisinde yaşayacağız."



Sözen ise, ülkenin birlik ve beraberliği için gerekirse canlarını vermeye hazır olduklarını dile getirdi.