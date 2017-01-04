İkinci Aylan Bebek Vakası: Minik Muhammed'in Bedeni Kıyıya Vurdu!

Rohingyalı Muhammed'in babası Zafor Alam CNN'ye verdiği demeçte, "Resmi gördüğümde, ölmeyi tercih ederim. Bu dünyada yaşamak bana bir anlam ifade etmiyor." dedi.

AYLAN İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Muhammed Shohayet ve ailesinin zulümden kaçarak Bangladeş'e ulaşma çabaları trajediyle sonuçlandı. Teknenin batması sonucu iki çocuk ve anne hayatını kaybetti. Minik Muhammed'in hayatını kaybetmesi Aylan Kurdi'yi akıllara getirdi.

3 yaşındaki Aylan Kurdi, 2015'in Eylül ayında ailesiyle birlikte Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Onun bu fotoğrafı mülteci krizine yönelik farkındalığı artırmıştı.

EŞİ VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Baba Zafor Alam, verdiği röportajda 4 gün boyunca yemek yemediğini belirtti. Naf Nehri üzerindeki balıkçıların sayesinde Bangladeş'e geçtiğini söyleyen Alam, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte bindiği tekneye güvenlik güçleri tarafından ateş edildiğini söyledi. Teknenin batmasına neden olan ateş sonucu Alam'ın eşi, 3 yaşındaki oğlu Şufayet ve 16 aylık küçük oğlu Muhammed yaşamını yitirdi.

BÜYÜKBABASI VE BÜYÜKANNESİ YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Evinin yandığını, büyükbabasının ve büyükannesinin yakılarak öldürüldüğünü anlatan Alam, 'Köyümüz, ordu tarafından yakıldı.' dedi.