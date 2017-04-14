İkinci 90 Dakikayı Sahamızda Oynayıp, Turu Geçmek İstiyoruz"

İşte Güneş'in maç sonu açıklamaları:



"Hızlı başladılar, uyumsuzluk oldu. Gol attık, oyunu kontrol ettik. Rakibe tedbir almaya çalıştık. Ortaları kapadık, çıkmaya çalışıyorduk. Rakibin son dakikalarındaki hamlelerine karşı orta sahayı kalabalık tutmak istedik. Kalabalık içerisinde atılan gol onlara moral oldu. İkinci maçta kendi sahamızda oynayacağız. Burada ikinci golü de bulabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama daha birinci maçı oynadık. İkinci 90 dakikayı sahamızda oynayıp, turu geçmek istiyoruz."dedi.



"Maçtan önce yaşananlar olmamalıydı. Kötü bir görüntü oldu. Böyle bir izlenimle buradan ayrılmak doğru değil. Burada herkes takımlarına destek olmak için geliyor. Yanlış yapanlara seyirci izin vermemeli."dedi.



"Futbol 11 kişi oynanır. Şans bulan iyi oynamalı. Eldeki oyuncular ile devam edeceğiz. Oyuncular mazeret bulmamalı."dedi.