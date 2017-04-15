Iki Yolcu Treni Çarpıştı: 7 Yaralı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki yolcu treni çarpıştı. Kaza, Meidling tren istasyonunda yerel saat ile 16.30'da meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Avusturya'daki basın ajansının haberine göre, 30 kişi de kazadan kurtarıldı. Avusturya federal demiryolu servisi, istasyon hizmetlerinin bir saate kadar ertelendiğini duyurdu.



(İHA)