İki Yıl Önce Evlatlık Verdiği Çocuğunu Aileden Tekrar İstedi

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Muhammet Karaman, 2 yıl önce bir hemşire arkadaşının aracılığıyla hastanede doğum yapacak olan 20 yaşındaki B.Y.'nin babasını bilmediği ve ailesinin istemediği bebeğini yurda veya evlatlık olarak vereceğini öğrendi. Bunun üzerine B.Y. ve yakınları ile görüşen Muhammet Karaman doğumdan hemen sonra bebeği evlatlık olarak alabileceğini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ile de görüşen Muhammet Karaman, bebeği aldıktan bir yıl sonra evlat edinme davası açarak bebeği kendi nüfusuna geçirebileceğini öğrendi.

Doğum yapan B.Y:'den de çocuğu tekrara almayacağına dair söz alan Karaman çifti, bebek doğduktan sonra koruyucu aile olarak yanlarına aldı. B.Y.'nin nüfusunda kalan bebeğe de 'Eralp' ismi verildi. Bebek doğduğu günün ertesinde yanlarına alan Karaman çifti, aradan bir yıl geçtikten sonra Konya 5'inci Aile Mahkemesi'ne 'Evlat Edinme' davası açtı. Açılan davada ifade veren Karaman ailesi bir yıldır baktıkları Eralp'i evlatlık edinmek istediğini dile getirirken, biyolojik annesi B.Y. de davaya katılan avukatı aracılığıyla çocuğun babasının kim olduğunu bilmediğini, baba rızası aranmadan evlatlık olarak verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de varsa tanıkların dinlenmesi ve çocuğu evlat edinen Makbule Karaman'ın ilk evliliğinden olan 3 çocuğunun rızalarının alınması için davayı erteledi.

Mahkemenin isteği üzerine yapılan sosyal inceleme raporunda da Karaman ailesinin bebeği evlatlık olarak alabileceği raporu tutulurken, iddiaya göre karar davasının görülmesine bir ay kala B.Y., bebeğini evlatlık alan Karaman çiftini arayarak bebeğinin biyolojik babası İ.C. ile evlendiğini ve bebeğini evlatlık vermekten vazgeçtiğini bildirdi. Geçtiğimiz Aralık ayının 27'sinde yapılan duruşmada da A.Y. tekrar bebeğini istediğini, biyolojik babası ile evlendiğini ve eşi İ.C.'nin de 5'inci Aile Mahkemesi'ne tanıma davası açtığını bildirdi. Mahkeme heyeti de Karaman çiftinin açtığı evlatlık edinme davasının reddine karar verdi.

2 yıldır baktığı çocuğunun kendisinden alınmak istenmesine tepki gösteren Makbule Karaman, kararı temyize gönderdiklerini söyledi. Bebeğin akşam doğduğunu ve sabahına da aldıklarını belirten Makbule Karaman, ''Eralp'e kendi bebeğim gibi baktım. Kendisini emzirdim. Geceleri onunla birlikte uyudum onunla birlikte ayakta kaldım. Sabahlara kadar ona baktım. Neden 6 ay sonra istemedi. Tam 2 yıl geçti şimdi geri istiyor. Ona ben annelik yaptım. Oğlum kimsenin yanında durmaz, benim yanımda durur. Ben şimdi oğlum Eralp'i verirsem onunda bizim de psikolojimiz bozulur. Devletten yardım istiyoruz.'' dedi.

AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLDU

Eral'in ailelerinin bir parçası olduğunu ifade eden Muhammet Karaman da, ''Eşimle tüp bebek tedavisi aldık. Ama olmadı. Daha sonra koruyucu aile olmak istediğimiz için, B.Y.'nin bebeğini vereceğini öğrendik. 14 Şubat günü hastaneye gittim. Eniştesi de vardı. Doğum yapacağını ve bebeği yuvaya vereceğini veya çöpe atacağını iddia etti. Eniştesi de 'Eğer çocuğu alacaksanız alın. Kesinlikle B.Y. geri almaz.' demişti. Biz de aldık ve ogün bugündür bizle beraber yaşıyor. Bizim ailemizin bir parçası oldu.'' diye konuştu.