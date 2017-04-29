Iki Yeni Khk Yayımlandı

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu iki Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kamudan 3 bin 974 kişi ihraç edilirken, 34 Diyanet İşleri personeli göreve iade edildi. Muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verilirken evlilik programlarının yasaklandığı ifade edildi. Milli güvenliğe tehdit oluşturan derneklerin kapatılmasına karar verildi.



(İHA)